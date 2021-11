Hovedindeksen på Oslo Børs lå an til en nedgang på om lag to prosent tirsdag, før en oppgang i oljeprisene sendte børsen opp til en nedgang på 0,66 prosent, til 1.217,85 poeng.

Dagens bevegelser

Børslokomotivet Equinor endte opp 2,1 prosent til 228,2 kroner etter at en oppgang i oljeprisene sendte aksjen opp fra nedgang i innspurten på børsen. I tillegg meldte selskapet om en kontrakt på fem milliarder kroner.

Gruveselskapet Rana Gruber børsmeldte mandag at styret foreslår et ekstraordinært utbytte på 2,5 kroner pr. aksje og at styret gis fullmakt til tilbakekjøp av inntil 3,74 millioner aksjer, tilsvarende ti prosent av selskapets aksjer. Aksjen endte med en oppgang på 19,2 prosent til 44,12 kroner.

Vaccibody endrer navn til Nykode Therapeutics og inngår en avtale med Regeneron som kan bli verdt 8,2 milliarder kroner. Selskapet mottar i henhold til avtalen en forhåndsbetaling på 30 millioner dollar og en egenkapitalinvestering på 20 millioner dollar med en premie på 20 prosent. Ved stengetid endte aksjen opp 15,1 prosent til 75,40 kroner.

Forrige ukes slaktoffer Ice Group falt mandag videre 7,1 prosent. Selskapet varslet torsdag en restrukturering og en mulig kapitalinnhenting på 2,5 milliarder kroner, men uten at den største aksjonæren vil være med. Den siste uken er aksjen ned hele 70 prosent, men revansjerte seg tirsdag med en oppgang på 7,4 prosent til 4,49 kroner.

Magseis Fairfield har blitt tildelt en betinget kontrakt for en 4D havbunnsnodeundersøkelse (OBN) i Nordsjøen. Aksjen steg 0,8 prosent til 3,69 kroner.

BW Energy endte med et resultat før skatt på minus 10,3 millioner kroner i tredje kvartal og det hadde ingen oljesalg i kvartalet. Aksjen falt 1,9 prosent til 23 kroner blank.

Aker Carbon Capture har steget hele 80 prosent på børs i år. Pareto-analytiker Synne Wesmann har ropt kjøp i ett år, men nå trekker hun i bremsen. Røkke-aksjen endte ned 5,1 prosent til 32,06 kroner.

Okea har valgt å ikke børsmelde produksjonsstansen på Yme-feltet. Det fintet ut kjendisduoen Spetalen og Fredly som kun var på snarvisitt innom aksjonærlistene. Oljeaksjen falt 4,2 prosent til 23,10 kroner.

Av børsens mest likvide aksjer falt tungvekterne Nordic Semiconductor og Nel henholdsvis 7,4 og 7,8 prosent.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger opp 2,0 prosent ved stengetid på Oslo Børs, til 81,10 dollar.

Den amerikanske WTI-oljen omsettes for 77,77 dollar, opp 1,7 prosent.

USAs president Joe Biden vil frigjøre 50 millioner fat i amerikanske, strategiske oljereserver (SPR) i et forsøk på å stagge oljeprisoppgangen, opplyste Det hvite hus tirsdag.

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote skrev i sin oppdatering tirsdag morgen at USAs frigjøring av reservelagre vil være «en krigserklæring mot OPEC+».