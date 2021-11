Tøffe tider i Tyrkia

Lirakursen sank tirsdag til det laveste nivået noensinne. En tyrkisk lira koster nå bare 7,2 eurocent, mot 11,0 ved årsskiftet. Nedturen medfører at Istanbul-børsens oppgang på 20 prosent blir til et tap på 21 prosent, målt i eurosonens valuta.

Liraens svekkelse har vart i fire år, men falltakten har tiltatt i de seneste dagene. Det hjalp ikke at president Recep Erdogan mandag hevdet at lavere renter er det som trengs for å få fart på økonomien og sysselsettingen. Som om ikke det var nok, erklærte lederen av samarbeidspartiet MHP at man burde debattere hvorvidt Tyrkias sentralbank burde være uavhengig. Han mente at «uavhengige institusjoner ikke kan stå over folkets vilje». Slikt skaper ikke akkurat tiltro til et lands valuta, særlig ettersom Tyrkias realrente allerede er svært negativ. Tidligere i november ble styringsrenten utrolig nok kuttet til 15 prosent, selv om inflasjonen i oktober var 20 prosent.

Målt ved P/E er Istanbul-børsen imidlertid blitt forlokkende «billig». Basert på historisk inntjening er forholdstallet nå bare 8,6, mot 18,6 ved utgangen av fjoråret. Dette er lavt, selv i forhold til andre fremvoksende markeder.

Yardeni Research, som jevnlig publiserer multipler for ulike markeder, opplyser at vekstmarkedene i snitt prises til 12,7 ganger forventet inntjening i de neste fire kvartalene. Tallet for USA er 22,1, mens eurosonen ligger på 15,9.

Mens tyrkiske selskaper kanskje drar nytte av negative realrenter, preges USA-børsen av forventninger om en strammere pengepolitikk. President Joe Biden ønsker at Fed-sjef Jerome Powell fortsetter i stillingen, og dette har særlig rammet teknologiaksjer, der inntjeningen forventes å komme lenger frem i tid. Nasdaq-indeksens fall fortsatte tirsdag ettermiddag og utgjør nå 1,8 prosent på bare to handelsdager.