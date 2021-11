Fredriksen-aksje ned etter båtsalg – Blandet på Wall Street

To av de tre hovedindeksene på Wall Street endte i minus tirsdag.

Industriindeksen Dow Jones endte dagen opp 0,54 prosent og endte i 35,813.28.

Den brede S&P 500-indeksen steg med 0,17 prosent, ned til 4,690.69.

Teknologiindeksen Nasdaq falt med, 0,50 prosent, ned til 15,775.14.

Olje

Ved stengetid på Wall Street står oljeprisen (Brent spot) i 82,52 dollar fatet, opp 3,54 prosent. Oljeprisen har steget i løpet av dagen på tross av at Joe Biden kunngjorde at USA skal frigjøre oljereserver. Som en konsekvens av dette lovet Joe Biden at de høye bensinprisene i USA skal dempes.

Bevegelser

Det var dårlig stemning blant de store teknologiaksjene på Wall Street, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (tidligere Google), også kjent som FAANG-aksjene.

Facebook falt 1,00 prosent til 337.61.

Amazon steg 0,26 prosent til 3,582.00.

Apple falt 0,20 prosent til 160.69.

Netflix falt 0,76 prosent til 654.17.

Google falt 0,35 prosent til 2,931.25.

Volatilitetsindeksen Vix falt 0,10 prosent til 19.15.

Frontline med båtsalg

I løpet av dagen uttalte John Fredriksen at han tror Frontline vil tjene best på de store råoljetankskipene i VLCC-klassen. Rederiet kvitter seg med fire mindre tankskip. Markedet reagerte med å sende Frontline-aksjen ned 1,27 prosent på Wall Street.

Regeneron Pharmaceuticals avtale med Vaccibody

Tirsdag morgen ble det kjent at Vaccibody endrer navn til Nykode Therapeutics og har inngått en samarbeidsavtale med det amerikanske legemiddelkonsernet Regeneron for å utvikle nye vaksiner mot kreft og infeksjonssykdommer. På Wall Street steg Regeneron Pharmaceuticals i underkant av en prosent på nyhetene.

Avtalen dekker fem forskningsprogrammer og har en samlet potensiell verdi på 925 millioner dollar, eller 8,28 milliarder kroner, i tillegg til trinnvise royalty-betalinger knyttet til salg.

Nykode Therapeutics mottar en forhåndsbetaling på 30 millioner dollar og en egenkapitalinvestering på 20 millioner dollar med en premie på 20 prosent av en 30-dagers volumveid gjennomsnittskurs av Vaccibody-aksjen de siste 30 handelsdagene før avtalens oppstartsdato.

Krypto

Det var god stemning på verdens kryptomarkeder tirsdag, og ved stengetid sto Bitcoin i 57,659.16ned 3,46 prosent, og Ethereum steg 7,85 prosent til 4,367.94.