Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 15.658,03 poeng mens Dow Jones står i 35.601,43 poeng etter en nedgang på 0,6 prosent. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.666,09 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,69 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,8 prosent til 20,30.

Makro

Ordreinngangen for varige goder i USA falt 0,5 prosent på månedsbasis i oktober til 260,1 milliarder dollar. Konsensus pekte mot 0,2 prosent oppgang. I september falt ordreinngangen 0,4 prosent.

USAs handelsbalanse for varer var i oktober minus 82,9 milliarder dollar, viser foreløpige tall, ifølge Trading Economics. Måneden før var underskuddet på hele 97 milliarder dollar.

199.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 20. november, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet et tall på 260.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 2.049.000 pr. 13. november, en nedgang på 60.000 fra uken før. Her var det på forhånd ventet en måling på 2.033.000.

Fed

Klokken 20.00 norsk tid offentliggjøres referatet fra rentemøtet i Fed.

«Hva gjelder referatet, vil markedet særlig feste seg ved vurderingene av inflasjonsutsiktene. Fed har som kjent fortsatt å hevde at den skarpe inflasjonsoppgangen er drevet av for det meste forbigående forhold. Men den har samtidig erkjent at inflasjonsoppgangen har vært både sterkere og trolig også noe mer persistent enn antatt så langt», skriver Handelsbanken i en oppdatering.