Blandet stemning på Asia-børsene

I Japan stiger Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,41 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,23 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 0,09 prosent, og Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 0,37 prosent.

I India stiger Sensex 0,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,13 prosent.

Renteheving

Bank of Korea jekket torsdag opp landets styringsrente med 025 prosentpoeng til 1 prosent.

Ifølge CNBC var rentehevingen i stor grad ventet på forhånd, og følger dermed i fotsporene til Reserve Bank of New Zealand, som onsdag satte opp renten.

– Vi ser at gitt forventningene om høyere renter fra USA og de haukete signalene fra Fed, er dette riktig grep ikke bare for Sør-Korea, men også for å synkronisere med Fed-syklusen, sier seniorøkonom i Natixis, Trinh Nguyen, til CNBC.