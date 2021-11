Doblingskandidat og Nel bremser børsfall

Oslo Børs ligger an til atter en nedgang torsdag ettermiddag. Hovedindeksen er i 13.30-tiden ned 0,09 prosent til 1.210,98 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,1 milliarder kroner.

Onsdag falt Oslo Børs 0,5 prosent, etter 0,7 prosents nedgang tirsdag. Hovedindeksen er imidlertid opp mer enn 20 prosent hittil i 2021.

Equinor trekker ned med kursfall på 1 prosent til 229,10 kroner. Aker BP er på sin side opp marginalt, og handles rundt 300 kroner.

Brent-oljen er torsdag ettermiddag opp mindre 0,1 prosent nå, til 82,24 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 78,24 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 82,38 dollar pr. fat.

Kun Måsøval er mer omsatt enn Equinor så langt torsdag, på grunn av emisjonen i oppdrettsselskapet. Selskapet varslet onsdag at det henter 400 millioner kroner , og onsdag kveld var plasseringen i boks. Emisjonen ble gjort til en kurs på 40,70 kroner, en drøy krone under sluttkursen på 42 kroner onsdag.

Tredje mest omsatt er John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group. Rederiet føk opp 8,5 prosent onsdag etter å ha gjort det mye bedre enn analytikerne hadde ventet, og ABG-analytiker Petter Haugen mener shippingaksjen kan gå til 167 kroner. Det utgjør mer enn en dobling fra onsdagens sluttkurs på 78,05 kroner.

Nel og REC Silicon utgjør resten av topp fem av Børsens mest omsatte aksjer. Nel bykser 9,6 prosent til 18,59 kroner etter å ha landet en ny kontrakt. REC-aksjen er opp drøyt 4 prosent. REC

Hexagon Composites er opp 0,4 prosent. Torsdag er det blitt kjent at styreleder Knut Flakk har solgt aksjer for mer enn 60 millioner kroner.

Selskapet som stiger aller mest, er imidlertid DLTx . Kryptoselskapet tjente 3,8 millioner dollar i tredje kvartal, og har varslet både oppkjøp og emisjon.

Arne Fredlys Hunter Group stiger rundt 10 prosent etter sin kvartalsrapport. Gjenopphentingen i tankmarkedet tar lenger tid enn ventet, ifølge selskapet, men det har sikret nesten hele kapasiteten i fjerde kvartal.

Nekkar stiger rundt 6 prosent etter å ha mer enn doblet inntjeningen i tredje kvartal.

Flex LNG handles opp rundt 4,7 prosent. Gassrederiet reagerer opp etter at Fearnley-analytiker Peder Jarlsby har sendt kursmålet til himmels i en ny analyse.

Targovax faller på sin side rundt 5 prosent, etter nyheten om at selskapets tegningsrettsemisjon er godkjent i ekstraordinær generalforsamling.

Odfjell Drilling faller drøyt 2 prosent, til tross for at riggselskapet leverte et noe bedre resultat enn ventet i tredje kvartal.

Adevinta mer enn doblet inntektene i tredje kvartal, og sikter fortsatt mot en EBITDA-margin på 40-45 prosent. Aksjen er imidlertid i minus torsdag.

Blant sjømataksjene er det ulike børsreaksjoner etter SEB-analytiker Bent Rollands anbefalinger i Finansavisens børsintervju.