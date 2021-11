Oslo Børs var lenge i minus gjennom torsdagshandelen, men endte opp, etter fall på 0,5 og 0,7 prosent de to foregående dagene. Hovedindeksen steg 0,14 prosent til 1.213,72 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 4,1 milliarder kroner.

Oljeprisene befant seg også for det meste i negativt terreng gjennom dagen. Ved børsslutt kostet Brent-oljen 81,85 dollar fatet, ned 0,4 prosent. WTI-oljen var ned 0,6 prosent til 77,85 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 82,38 dollar. Equinor endte ned 0,7 prosent til 229,75 kroner, mens Aker BP steg 0,7 prosent til 302,20 kroner.

Blant øvrige tungvektere utmerket John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group seg igjen, etter onsdagens byks . Rederiet la da frem sterkere tall enn ventet, og ABG-analytiker Petter Haugen har et kursmål for aksjen som indikerer dobling fra dagens nivåer. Torsdag steg Fredriksen-aksjen 4,2 prosent til 81,35 kroner, og den er nå opp over 100 prosent i 2021.

Nel steg hele 10,7 prosent til 18,78 kroner etter å ha fått en kontrakt verdt rundt 11 millioner euro, rundt 110 millioner kroner.

Andre traderfavoritter som Kahoot, Nordic Semiconductor og MPC Container Ships snek seg oppover på vinnerlisten utover torsdagen. Trioen endte med oppganger på henholdsvis 5,2 prosent til 52,20 kroner, 2,6 prosent til 283,20 kroner og 2,5 prosent til 20,90 kroner.

Adevinta derimot, var blant de mer omsatte aksjene som falt tungt. Aksjen endte ned 7,2 prosent til 132,80 kroner, tross mer enn dobling av inntektene i tredje kvartal. Ifølge analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux var inntektsøkningen ekskludert frasalg, på 6 prosent, svakere enn ventet.

Norwegian falt 3,1 prosent til 10,06 kroner, SAS 3,5 prosent til 1,41 kroner, Flyr 3,7 prosent til 2,11 kroner og Norse Atlantic 1,0 prosent til 14,36 kroner. Nye coronasmittebølger og restriksjoner har ledet til kraftig nedgang i bestillingene av flybilletter.

Arne Fredlys Hunter Group endte opp 10,0 prosent til 3,15 kroner etter sin kvartalsrapport torsdag. Gjenopphentingen i tankmarkedet tar lenger tid enn ventet, ifølge selskapet, men nå øker ratene.

Norske Skog avholdt kapitalmarkedsdag torsdag, der konsernsjefen meldte om veldig god interesse for selskapets bølgepapp. På Oslo Børs ble selskapet belønnet med 4,1 prosents kursoppgang, til 43,00 kroner.

