Børsene i Tokyo og Hongkong faller tungt

I Japan faller Nikkei 2,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,16 prosent.

Shanghai Composite i Kina svakkes 0,76 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 2,52 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 1,41 prosent.

I India svekkes Sensex 2,30 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 1,73 prosent, og Straits Times i Singapore faller 1,45 prosent.

Bekymring

En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, vekker bekymring, melder NTB.

Virusvarianten er også oppdaget i Botswana og Hongkong blant personer som har vært i Sør-Afrika, og det skal foreløpig være påvist 22 tilfeller.

Verdens helseorganisasjon WHO sier ifølge NTB at den «følger nøye med» på varianten, og at det ventes et møte på fredag.