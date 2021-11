AKERBP

Oslo Børs åpnet fredag rett ned på virusfrykt.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.185,33, ned 2,34 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,7 milliarder kroner.

På det laveste i dag har Oslo Børs vært nede i 1.170,13, tilsvarende et fall på over 3,50 prosent.

En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, er det som nå vekker bekymring.

Verdens helseorganisasjon WHO sier ifølge NTB at den «følger nøye med» på varianten, og at det ventes et møte på fredag, mens FHI her hjemme jobber med en egen risikorapport.

Sjefstrateg Erik Bruce sier fredag morgen til Finansavisen at situasjonen helt klart er bekymringsfull.

Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal mener det er få trygge havner, men ser likevel kjøpsmuligheter i to sektorer.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag formiddag ned 5,51 prosent til 77,71 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 5,93 prosent til 73,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 81,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor faller 3,66 prosent til 221,35 kroner, mens Aker BP er ned hele 5,43 prosent til 285,80 kroner. DNO går tilbake 6,69 prosent til 10,68.

Mot strømmen

Seadrill er en av få aksjer som stiger fredag morgen. Det John Fredriksen-dominerte selskapet kunne i morges melde at det nå har sikret nye riggkontrakter til nesten fem milliarder kroner.

Aksjen er nå opp hele 12,39 prosent til 1,79 kroner.

Ellers klatrer CSAM Health Group 4,41 prosent til 78,20 kroner. Selskapet meldte i morges at de økte inntektene med hele 64 prosent i tredje kvartal.

Blant de mest omsatte aksjene er det kun to som stiger. Kahoot er opp 2,39 prosent til 53,45 kroner, mens dagens børsdebutant Edda Wind klatrer 2,76 prosent til 31,60 kroner.

Knallrødt

Blant de virusfrykten rammer mest er flyselskapene. Norwegian svekkes nå 7,29 prosent til 9,33 kroner, og SAS er ned 7,35 prosent til 1,31 kroner. Flyr faller tilbake 4,42 prosent til 2,02 kroner.

Av de mest omsatte aksjene er Rec Silicon ned 3,06 prosent til 21,56 kroner, Norsk Hydro faller 2,93 prosent til 61,06 kroner, og Nel svekkes 3,43 prosent til 18,14 kroner.

Golden Ocean føyer seg også inn i rekken av aksjer som faller tungt, og er nå ned 5,78 prosent til 76,65 kroner. Idex er ned 7,92 prosent til 3,30 kroner, og Aker Carbon Capture går tilbake 3,094 prosent til 29,28 kroner.

John Fredriksen-duoen Northern Drilling og Northern Ocean tapte i tredje kvartal til sammen over 430 millioner kroner. Førstnevnte er en av dagens foreløpig største tapere med et fall på 7,58 prosent til 12,20 kroner, mens Northern Ocean 3,49 prosent til 8,30 kroner.