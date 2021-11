Virusfrykten herjer på Oslo Børs som fredag åpnet rett ned 3,5 prosent.

Ved lunsjtider har hovedindeksen hentet seg litt inn, men står fremdeles ned 2,3 prosent i 1.185,92. Det er hittil omsatt aksjer for 3,3 milliarder kroner.

En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, er det som nå vekker bekymring . Verdens helseorganisasjon WHO sier at den «følger nøye med» på varianten, og at det ventes et møte på fredag, mens FHI her hjemme jobber med en egen risikorapport.

– Flere taperaksjer har potensial til å bli nyttårsraketter, sier Geir Linløkken i Investtech til Finansavisen.



Sjefstrateg Erik Bruce sier fredag morgen til Finansavisen at situasjonen helt klart er bekymringsfull . Alfred Berg-forvalter Kristian Tunaal mener det er få trygge havner, men ser likevel kjøpsmuligheter i to sektorer.

Knallrødt

Reiselivsaksjer og oljeaksjer er blant det som rammes hardest av virusfrykten, men nedgangen er bred også i andre sektorer.

Kepler-analytiker Lars Devold trosser børsfallet og oppjusterer kursmålet i en fersk analyse av Nordic Semiconductor.

«Vi hever våre estimater med 16-23 prosent», skriver han i analysen og sender kursmålet opp fra 275 til 375 kroner, hvilket impliserer en oppside på 33,4 prosent fra dagens kurs. Aksjen faller 1 prosent mandag.

Les resten av Dagens aksjetips her.

Awilco LNG økte bunnlinjen i tredje kvartal og styret vurderer nå å returnere kapital til aksjonærene. Aksjen faller likevel 2,9 prosent.

Det som trolig var den viktigste endringen Norske Skog presenterte på kapitalmarkedsdagen var overgangen til produksjon av bølgepapp i Østerrike og Frankrike.

ABG Sundal Collier skriver at selskapet hintet om en 20-25 prosents prisøkning i fjerde kvartal, noe tallknuserne er enige i. Meglerhuset oppjusterer nå kursmålet fra 45 til 50 kroner og gjentar kjøp. Aksjen faller 2,3 prosent.