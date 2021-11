Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent og står i 15.694,56 poeng mens Dow Jones står i 34.957,43 poeng etter en nedgang på 2,4 prosent. S&P 500 faller 1,4 prosent til 4.635,19 poeng.

Oppdatert klokken 15.52: Nasdaq er ned 1,3 prosent, S&P 500 har falt 1,8 prosent mens Dow Jones er ned 2,5 prosent.

Høyt oppe på vinnerlisten finner vi vaksineaksjene Moderna, BioNTech og Pfizer som stiger henholdsvis 16,1 prosent, 12,6 prosent og 5,7 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,53 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 38 prosent til 25,64. I løpet av fredagen har den vært oppe i 28,02, og vi må tilbake til slutten av september og midten av mai for å finne tilsvarende høye nivåer.

En ny variant av coronaviruset, som gis skylden for en eksplosiv smitteoppblomstring i Sør-Afrika, vekker bekymring og bidrar til solide fall på verdens børser. FTSE 100-indeksen i London er ned 3,0 prosent, CAC 40-indeksen i Paris har falt 3,9 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt er ned 3,1 prosent.

«Nyhetene om en ny og potensielt svært smittsom virusvariant har skapt umiddelbar uro i markedene. Storbritannia stenger nå for flytrafikk fra Sør-Afrika og fem andre naboland, som følge av nyhetene rundt virusvarianten i regionen. WHO har innkalt til hastemøte i dag, og det haster med å få avklart de ulike egenskapene ved varianten», skriver Handelsbanken i en rapport.