Virusangsten traff USA – Wall Street dundret i rødt

Wall Street stupte på lik linje med Oslo Børs og de europeiske børsene fredag. FTSE 100-indeksen i London endte ned 3,6 prosent, CAC 40-indeksen i Paris har falt 4,8 prosent mens DAX-indeksen i Frankfurt falt 4,2 prosent.

Som følge av Thanksgiving i USA holdt børsen kun åpent halve handelsdagen fredag.

S&P 500 falt 2,27 prosent

falt 2,27 prosent Nasdaq endte ned 2,23 prosent

endte ned 2,23 prosent Dow Jones stupte 2,53 prosent

Vaksineopptur

Høyt oppe på vinnerlisten endte vaksineaksjene Moderna, BioNTech og Pfizer som klatret 21,2 prosent, 17,6 prosent og 6,9 prosent.

Tyske BioNTech utvikler en ny coronavaksine som skal virke bedre mot den nye virusvarianten som er påvist i Sør-Afrika.

– Vi forstår ekspertenes bekymring og har alt begynt å forske på B.1.1.529-varianten av viruset, heter det i en uttalelse fra Biontech.

Selskapet, som fra før har utviklet en coronavaksine i samarbeid med amerikanske Pfizer, håper på et resultat innen to uker.

Den nye virusvarianten, som ble oppdaget av sørafrikanske virologer denne uka, viser seg å ha svært mange mutasjoner. Det fryktes derfor at dagens coronavaksiner har begrenset effekt.

Usikkert

Det europeiske legemiddelverket (EMA) mener at det er for tidlig å si om det trengs en ny vaksine for å bekjempe den nyoppdagede varianten.

– EMA mener at det for øyeblikket er for tidlig å forutse behovet for en tilpasset vaksine med en annen sammensetning for å takle denne nye varianten, het det i en uttalelse fra legemiddelverket fredag.

Biontech og Pfizer begynte alt for flere måneder siden å videreutvikle sin vaksine for å møte trusselen fra nye virusvarianter.

Selskapene regner med å ha en ny vaksinevariant klar i løpet av seks uker, og målet er at den kan tas i bruk innen 100 dager.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 1,49 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger hele 46 prosent til 27,13.

I løpet av fredagen har den vært oppe i 28,02, og vi må tilbake til slutten av september og midten av mai for å finne tilsvarende høye nivåer.