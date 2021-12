Etter kraftig børsfall fredag, åpner Oslo Børs opp mandag morgen.

Rundt kl. 11 handel står hovedindeksen i 1.181,54, opp 0,56 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 4,04 prosent til 75,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 5,07 prosent til 71,61 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,34 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor klatrer 1,43 prosent til 223,05 kroner, mens Aker BP styrkes 3,00 prosent til 291,50 kroner.

Opptur

Blant tungvekterne som stiger mest finner vi Nordic Semiconductor, som nå styrkes 3,80 prosent til 289,20 kroner.

Fredag oppjusterte Kepler-analytiker Lars Devold kursmålet på aksjen betydelig.

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean styrkes 4,09 prosent til 81,40 kroner.

En annen Fredriksen-aksje som klatrer mandag er Seadrill , og aksjen er nå opp 4,76 prosent til 1,76 kroner. Selskapet slapp i morges en driftsoppdatering for tredje kvartal, som viste at ordreboken vokste til 2,1 milliarder dollar.

Blant de som stiger alle mest er oljemyggen Zenith Energy , som nå styrkes 10,54 prosent til 0,12 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de har inngått en avtale med et nigeriansk olje- og gasselskap om utviklingen av et oljefelt.

Øverst på vinnerlisten troner Zwipe , som stiger 13,73 prosent til 30,48 kroner etter en melding om at deres plattform nå er valgt av saudiarabisk kortprodusent.

Også Awilco LNG løftes, og er nå opp 10,79 prosent til 4,93 kroner. Analytikerne i Pareto hever mandag kursmålet på gassrederiet, som skal fornye kontrakter i det som beskrives som «et glohett marked».

Statt Torsk øker utsett av fisk, og aksjen klatrer 6,88 prosent til 2,65 kroner.

I rødt

John Fredriksens Northern Drilling er dagens foreløpig største taper, etter et fall på 7,20 prosent til 11,60 kroner. Sammen med Northern Ocean meldte selskapet fredag at de tapte over 430 millioner kroner i tredje kvartal.

Heller ikke for Frontline gikk det bra. Stortankmarkedet har vært elendig i hele år, og selskapet meldte i morges at de tapte hele 33,2 millioner dollar i tredje kvartal. Aksjen er nå ned 2,47 prosent til 59,94 kroner.

Ellers blant de mest omsatte faller Kahoot 1,76 prosent til 53,15 kroner, mens Adevinta er ned 3,03 prosent til 128,05 kroner.