Etter fredagens kraftige børsfall er stemningen stadig stigende på Oslo Børs utover mandag ettermiddag. Hovedindeksen står i skrivende stund i 1.191,16, tilsvarende en oppgang på 1,4 prosent.

Oljeprisen henter seg også inn, og frontkontrakten for Brent-oljen stiger 4,5 prosent til 76,01 dollar pr. fat, noe som er opp fra 75,34 dollar ved stengetid i Oslo fredag. WTI-oljen stiger 5,1 prosent til 71,59 dollar pr. fat.

Utviklingen skjer etter at OPEC+-møtene som skulle gå av stabelen mandag og tirsdag er utsatt til senere denne uken for å evaluere konsekvensene av den nye corona-varianten Omikron.

Equinor og Aker BP reagerer begge opp over 3 prosent.

Seadrill videre opp

Flyaksjer ble straffet hardt da Omikron-frykten traff markedene fredag, men mandag letter Norwegian over 5 prosent.

Seadrill fortsetter oppturen etter milliardkontraktene før helgen, og stiger nye 6,5 prosent på mandagens driftsoppdatering for tredje kvartal som viste at ordreboken steg til 2,1 milliarder dollar.

Blant tungvekterne stiger Norsk Hydro over 3 prosent, mens Golden Ocean, REC Silicon og Nordic Semiconductor er opp 6 prosent til 295,40 kroner. Fredag oppjusterte Kepler-analytiker Lars Devold kursmålet på sistnevnte betydelig, mens Bank of America ifølge Reuters har startet dekning med kjøpsanbefaling og kursmål 425 kroner.

På den negative siden blant de mest omsatte faller Frontline 0,8 prosent etter mandagens rapport som viste et tap på over 33 millioner dollar i tredje kvartal, mens Kahoot går tilbake over 3,5 prosent.

Oljemygg i teten

Zwipe stiger 12 prosent på at selskapets plattform er valgt av en saudi-arabisk kortprodusent.

Awilco LNG avanserer over 14 prosent etter at Pareto har høynet kursmålet, og legger seg øverst på vinnerlisten. Meglerhuset øyner nye kontrakter i det som beskrives som «et glohett marked».

Vi tar også med Zenith Energy, som spretter opp over 13 prosent etter å ha inngått avtale med et nigeriansk olje- og gasselskap om utviklingen av et oljefelt.

I andre enden utmerker Horisont Energi seg negativt med et fall på over 7 prosent, mens skadeskutte Kalera er ned 6,7 prosent. Bare Induct (10,1 prosent) og Insr (8,2 prosent) faller mer.