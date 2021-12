Moderna-rally på New York-børsen

Fredag falt New York-børsen kraftig på frykt for hva den nye virusvarianten kan skape av problemer. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen mandag har Nasdaq-indeksen gått opp 1,5 prosent og står i 15.720,86 poeng mens Dow Jones står i 35.230,11 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 1,2 prosent til 4.650,96 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 15,1 prosent til 24,29.

Ifølge CNBC vil Twitter-sjef Jack Dorsey gå av som selskapets toppsjef. Markedet reagerer med å sende aksjen opp 9,5 prosent.

Fredag gikk Moderna-aksjen opp over 20 prosent og kort tid etter at mandagens handel tok til stiger den ytterligere 10,5 prosent. BioNTech og Pfizer stiger henholdsvis 5,6 prosent og 2,3 prosent.

«Hvorvidt den nye virusvarianten er farligere enn de andre variantene er ennå ikke sikkert. Moderna, en av de store vaksineprodusentene, har signalisert at de kan ha en tilpasset covid-vaksine klar allerede tidlig neste år», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov mener de to neste ukene vil kunne gi flere svar, samtidig som vi må regne med høy volatilitet i denne perioden. Selv om mange følger nøye med på nyhetene rundt den siste virusvarianten, mener sjeføkonomen at man også må følge med på viktige nøkkeltall. Det gjelder særlig den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

«I oktober så vi igjen at jobbveksten hadde skutt mer fart (opp 531.000), etter at smitteoppblomstringen forbundet med Delta-varianten igjen hadde dempet seg. Markedet venter minst like sterk vekst i sysselsettingen i november», skriver Gonsholt Hov i en rapport.