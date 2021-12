Wall Street åpnet markant opp, og fortsetter oppgangen etter uttalelser fra president Joe Biden om at lockdown grunnet den nye corona-varianten omikron foreløpig ikke er et tema.

– Hvis folk er vaksinert og bruker sine munnbind, er det intet behov for lockdown, sa han på en pressekonferanse mandag, og la til at det heller ikke kommer noen nye reiserestriksjoner.

Dow Jones stiger én prosent til 35.232,13, Nasdaq over 2 prosent til 15.822,50, mens den bredere S&P 500-indeksen er rundt sine høyeste nivåer så langt mandag og står i 4.670,37, tilsvarende en oppgang på over 1,6 prosent.

Børsene falt kraftig fredag på frykt for hva den nye corona-varianten kan skape av problemer.

Moderna-rally

Moderna følger opp fredagens oppgang på over 20 prosent med å stige nye 10 prosent. Konsernsjef Stephane Bancel opplyser mandag om at det vil ta måneder å utvikle en vaksine spesifikt mot omikron, men at en høyere 100-mikrogram booster-dose kan være tilgjengelig med én gang.

Av andre «corona-aksjer» stiger BioNTech 3,7 prosent, mens Pfizer trekker bittelitt ned.

En annen aksje i fokus er Twitter, der Jack Dorsey går av som selskapets toppsjef og erstattes av Parag Agrawal. Markedet reagerte først med å sende aksjen kraftig opp, men har snudd og nå er den ned rundt prosenten.

