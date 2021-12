Fredriksen-aksje steg kraftig på Nasdaq

Etter at Wall Street åpnet holdt president Joe Biden pressekonferanse hvor han forsikret at en ny lockdown foreløpig ikke var et tema, til tross for frykt for spredning av omikron-varianten. Det reagerte markedene positivt på, og de tre ledende hovedindeksene på Wall Street endte alle i pluss.

Aller best gikk det med teknologiindeksen Nasdaq , som steg med 1,88 prosent, til 15.782.

, som steg med 1,88 prosent, til 15.782. Markedspulsen S&P 500 klatret med 1,32 prosent, til 4.655.

klatret med 1,32 prosent, til 4.655. Industriindeksen Dow Jones gikk opp med 0,68 prosent, til 35.135.

Vix-indeksen – også kalt «fryktindeksen» – fordi den måler de forventede svingningene på S&P 500 i løpet av de neste 30 dagene, falt med hele 20,51 prosent til 22,78. Det vil si at det er betraktelig mindre frykt i markedet.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen – tiåringen – gikk opp med 2,9 basispunkter, til 1,514 prosent.

Slo Oslo Børs

På Oslo Børs steg Fredriksen-dominerte Golden Ocean med 8,31 prosent, og ble omsatt for 84,70 kroner ved stenging. Enda bedre gikk det på Wall Street.

Nasdaq-noterte Golden Ocean steg aksjen 8,25 prosent, og avsluttet på 9,58 dollar per aksje. Med en vekslingskurs på 9,04 norske kroner per amerikanske dollar, tilsvarer det 86,60 norske kroner – nesten 2 kroner over sluttkursen på Oslo Børs.