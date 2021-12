Børsene i Tokyo og Hongkong faller

I Japan faller Nikkei 1,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,14 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,85 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 2,22 prosent.

I India stiger Sensex 0,91 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,22 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,87 prosent.

Casinofall

Aksjene i Hongkong-noterte Suncity Group faller over 40 prosent etter at styreformannen i selskapet nylig ble arrestert for ulovlige gamblingaktiviteter.

Også en rekke andre casino-aksjer faller. Wynn Macau er ned 4,3 prosent, Sands China svekkes drøyt 2 prosent, mens SJM Holdings faller knappe 4 prosent.