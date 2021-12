ESG-aksjen Agilyx faller ved lunsjtider 1,8 prosent til 33,40 kroner, til tross for at Carniegie-analytiker Fabian Jørgensen kuttet kursmålet med 30 prosent.

Fire meglerhus har nå tatt opp dekning på AutoStore og samtlige sier kjøp . Det gir utslag på aksjekursen, som stiger 5,8 prosent til 44,20 kroner. – Vi ser på AutoStore som den ledende aktøren til å kapitalisere på en hypervekstmulighet, ikke bare de neste 3-5 årene, men høyst sannsynlig det neste tiåret eller to, sier Carnegie-analytiker Eirik Rafdal til Finansavisen tirsdag.

Nordic Semiconductor stiger 1,15 prosent til 298,00 kroner, og fortsetter dermed mandagens oppgang. Fredag oppjusterte Kepler-analytiker Lars Devold kursmålet på sistnevnte betydelig, mens Bank of America ifølge Reuters har startet dekning med kjøpsanbefaling og kursmål 425 kroner.

SAS la tirsdag morgen frem tall for regnskapsmessig fjerde kvartal. Selv om flyselskapet nær doblet inntektene sammenlignet med samme periode i fjor gikk det på nok ett kjempetap. Ved lunsj ligger de norsk-noterte aksjene ned 2,1 prosent.

Slamhåndteringsselskapet Cambi faller ved lunsj 12,8 prosent til 10,90 kroner aksjen etter at selskapet la frem sitt resultat for tredje kvartal. Selskapet tjente langt bedre enn i samme periode året før, men nedjusterer sin guiding for helåret 2021.

John Fredriksen-dominerte Frontline faller 1,9 prosent til 59,40 tirsdag ettermiddag etter at flere meglerhus nedjusterte kursmålet.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje for 71,29 dollar fatet, en nedgang på 3,0 prosent siden mandag.

Den amerikanske WTI-oljen omsettes for 68,10 dollar pr. fat, ned 2,7 prosent.

Frykten for den nye virusvarianten, Omikron, har også røsket tak i oljemarkedet, og på mandag rykket Verdens helseorganisasjon ut og flagget at den nye mutasjonen utgjør en «svært høy global risiko».

Etterspørselsutsiktene i markedet er dermed langt mer usikre enn for få dager siden, og ryktene har begynt å svirre om at OPEC+ vil utsette den planlagte økningen i tilbudssiden på 400.000 fat pr. dag til januar.

Equinor faller 2,1 prosent til 222,40 kroner, mens Aker BP er ned 2,5 prosent til 278,90 kroner. DNO faller 2,7 prosent til 10,43 kroner.