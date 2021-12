Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent og står i 15.722,16 poeng mens Dow Jones står i 34.901,77 poeng etter en nedgang på 0,7 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 4.624,25 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 11,8 prosent til 25,67.

De siste dagene har den nye virusvarianten fått mye oppmerksomhet, både på Wall Street og resten av verden.

«I Asia i dag snudde utviklingen til fall på de store børsene etter at sjefen for Moderna uttalte at dagens vaksiner var mindre effektive mot omicronvarianten. Han sa videre at det kunne ta flere måneder før nye vaksiner rettet mot omicron ville være tilgjengelig i større omfang», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fed-sjef Jerome Powell mener omicronvarianten representerer risiko til begge sider for sentralbankens mandat. Uttalelsene skal ha gitt næring til spekulasjoner om at renteoppgangen kan bli utsatt.

«I dag skal Powell møte til en regulær høring i kongressens finanskomite, sammen med finansminister Janet Yellen. Her vil det være rom for at Powell gir flere signaler til markedene», skriver DNB Markets.

Ifølge Handelsbanken er det liten tvil om at virusvarianten byr på ny usikkerhet om både vekst og inflasjonsutsiktene i USA.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg i september med 19,1 prosent på årsbasis, viser S&P Case Shiller-indeksen. Måneden før var oppgangen 19,6 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 19,3 prosent.

Oppdatert klokken 15.47: Den amerikanske innkjøpsindeksen Chicago PMI endte på 61,8 i november, mens det var ventet en indeks på 67,0.