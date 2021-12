Aksjemarkedet svinger vilt for tiden, som følge av usikkerhet rundt omikronvarianten av coronaviruset. Fredag stupte de fleste børsindeksene, deretter kom en rekyl mandag, og tirsdag pekte pilene igjen nedover.

Det hjalp ikke at Modernas toppsjef Stephane Bancel uttalte at dagens vaksiner trolig vil være mindre effektive mot den nye virusvarianten. En undersøkelse i det medisinske tidsskriftet Lancet viste nylig at effektiviteten av Pfizers vaksine faller til bare 47 prosent etter fem måneder, selv mot dagens varianter. Kort tid etter at New York-børsen åpnet var både Moderna- og BioNTech-kursen ned med rundt 7 prosent.

Også Regeneron fikk et kursfall. Selskapet advarte at dagens antistoff-medisiner neppe vil fungere like bra mot omikron som mot andre coronaviruser.

Utenfor de coronarelaterte sektorene gikk det dårlig med Beyond Meat og Oatly, som har utviklet plantebaserte alternativer til henholdsvis kjøtt og melk. HSBC begynte dekningen av begge aksjene med salgsanbefalinger. Banken påpekte at slike selskaper trolig vil få sterk konkurranse, noe som vil gjøre det vanskelig for dem å innfri sine enorme vekst amibsjoner. Beyond Meat-kursen var ved firetiden tirsdag ned med 3 prosent, mens Oatly stupte 6 prosent.

Fra USA kom det også tall for Cyber Monday, netthandlernes svar på Black Friday. Omsetningen på nettet falt med 1,4 prosent fra i fjor, til tross for at USAs konsumprisindeks i mellomtiden har steget med mer enn 6 prosent. Det var første gang siden statistikken begynte i 2012 at netthandelen sank på Cyber Monday. Også Thanksgiving Day og Black Friday skuffet.

I Europa viste et foreløpig estimat at eurosonens årlige inflasjon steg til rekordhøye 4,9 prosent i november. Prisveksten var opp fra 4,1 prosent i oktober og 0,4 prosentpoeng mer enn ventet.