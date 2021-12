Oslo Børs stiger fra start

Saken oppdateres

Etter rundt halvannen times handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.190,4, opp 0,77 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.082 millioner kroner.

Opptur

Meltwater annonserte tidligere onsdag at det planlegger å gjøre et tilbakekjøpsprogram på inntil 50 millioner dollar. Aksjen stiger 11,5 prosent til 29,00 kroner.

Awilco har kjøpt 600.000 aksjer i Bergen Carbon Solutions (BCS) til kurs 42,50 kroner pr. aksje, etter at adm. direktør Jan B. Sagmo og driftsdirektør Finn Blydt-Svendsen i BCS har solgt 300.000 aksjer hver. BCS-aksjen styrkes 2,9 prosent til 49,0 kroner. Intradag har aksjen på det høyeste vært oppe i 51,76 kroner, tilsvarende en oppgang på 8,7 prosent.

EU-kommisjonens tolkning av Biocidregelverket åpner for at SoftOx kan gå i markedet med alle sine desinfeksjonsprodukter i EU- og EØS området. – Dette er veldig gode nyheter for SoftOx, sier adm. direktør Geir Almås. Aksjen stiger 8,8 prosent til 52,70 kroner.

Norwegian fortsetter den planlagte utvidelsen av flyflåten og har signert en leasingavtale på to Boeing 737 MAX 8. Aksjen er opp 0,4 prosent til 9,10 kroner.