Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 15.729,24 poeng mens Dow Jones står i 34.755,90 poeng etter en oppgang på 0,8 prosent. S&P 500 stiger 1,1 prosent til 4.616,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,48 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 13,0 prosent til 23,66.

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA økte i november med 534.000, viser tall fra ADP onsdag. Konsensus på forhånd var en økning på 525.000. ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise.

I tirsdagens høring i Kongressen indikerte Fed-sjef Jerome Powell en raskere nedtrapping av verdipapirkjøpene.

«Mer spesifikt sa han at det kanskje vil være passende å vurdere å avslutte nedtrappingen «noen måneder tidligere». Grunnen er åpenbar. Inflasjonen har vist seg å være mye mer omfattende og varig enn først antatt, og med Omikron vil inflasjonen kunne øke enda mer som følge av ytterligere press på verdikjedene», skriver DNB Markets i en oppdatering.