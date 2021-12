Børsene i Asia- og Stillehavsregionen sliter med å finne retningen torsdag, i kjølvannet av et Wall Street som onsdag ble tynget av at det første omikron-tilfellet ble bekreftet i USA.

I Tokyo faller Nikkei 0,3 prosent til 27.857,62, mens den bredere Topix-indeksen går tilbake 0,3 prosent til 1.931,54.

I Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,4 prosent, og pilene peker oppover også for Shanghai Composite med 0,1 prosent oppgang.

Hang Seng i Hongkong stiger 0,4 prosent, men det er ikke takket være Razer som faller over 8 prosent på meldingen om at et konsortium vil ta gamingselskapet av børs.

Ellers trekker Kospi-indeksen opp 1,4 prosent, mens Sydney-børsen faller 0,2 prosent etter at overskuddet på handelsbalansen kom inn litt over ventet.

Følg Asia-børsene her.