Børsen i rødt – 11 aksjer i all-time low

Hovedindeksen falt etter OPEC-rykter satte en støkker i investorene like før børsen stengte. En solid sluttspurt sørget imidlertid for at nedgangen endte på 0,96 prosent til 1.178,29. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisen har vært volatil etter at verden ble kjent med omikron-viruset for en uke siden, og lavere lagertrekk enn ventet i USA trakk litt ned onsdag.

Torsdag falt Brent-oljen 0,8 prosent til 68,37 dollar pr. fat, mens WTI-oljen falt 1 prosent til 64,97 dollar pr. fat, etter OPEC+-medlemmene er enige om å gå videre med den planlagte produksjonsøkningen på 400.000 fat pr. dag for januar, ifølge kilder til Reuters torsdag.

Equinor sto på stedet hvil og Aker BP steg 0,1 prosent.

Rødt

Elleve aksjer endte i ny all-time low torsdag, deriblant BW Ideol, Skitude, Green Minerals, Elop, Flyr og Targovax.

SAS gjeninnførte krav om munnbind på sine flyvninger torsdag. Tiltaket sendte negative signaler og sendte aksjen ned 2,7 prosent. Norwegian nøyde seg med å anbefale munnbind og aksjen endte opp 0,2 prosent.

Green Minerals falt 10,1 prosent og Skitude var ned 7,4 prosent uten at det var noen nyheter som bidro til fallene. Elop falt 8,3 prosent og Targovax falt tyngst med 13,6 prosent.

Kahoot endte ned 5,1 prosent, og det utnyttet teknologidirektøren som lastet opp for millionbeløp.

DNB Markets mener Cambis guiding for 2022 var skuffende, og har nedjustert sine omsetningsestimater for selskapet i 2022 og 2023. Kursmålet kuttes og aksjen falt 1,4 prosent.

Quantafuel falt 3,3 prosent på meldingen om at produksjonen er i gang på anlegget i Kristiansund.

Fredriksen firer flagg i Seadrill etter aksjesalg. Hemen-systemet er med det under 10 prosent eierskap. Aksjen endte ned 2,2 prosent.

I grønt

Daniel Stenslet i Arctic er ute med en gjentatt kjøpsanbefaling i Panoro Energy . Han har økt kursmålet og ser nå doblingsmulighet i aksjen. Aksjen steg 0,2 prosent.

IDEX Biometrics steg 2,9 prosent etter annonseringen av et strategisk samarbeid med en ledende global smartkortprodusent.

Otovo steg 0,1 prosent etter å ha lansert Tyskland som sitt syvende europeiske marked.

Ellers klatret EAM Solar 7,3 prosent på en oppdatering fra italiensk høyesterett , som i oktober ga selskapet medhold i sine svindelanklager mot selgerne av solparker kjøpt i Italia for syv år siden. EAM Solar krever 2,5 milliarder kroner i erstatning.

Belships steg 1,5 prosent etter å ha kvittet seg med sine to eldste skip med salgsgevinster på 5-6 millioner dollar på begge.