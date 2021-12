De fleste børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag.

I Tokyo stiger Nikkei én prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,6 prosent. Softbank tynger med et fall på over 2 prosent, etter at Uber-konkurrenten Didi har sjokkert markedet ved å varsle oppstart av en exit-prosess fra NYSE under et halvår etter debuten.

Didi vil nå gå for en børsnotering i Hongkong.

Kinesiske tech-kjemper som Tencent (nesten 3 prosent) og Alibaba bidrar til å senke Hang Seng-indeksen i Hongkong med 0,2 prosent

I Fastlands-Kina stiger large cap-indeksen CSI 300 0,7 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,9 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 0,9 prosent, mens Sydney-børsen klatrer 0,2 prosent.

PMI opp i Japan, ned i Kina

På makrofronten kom den sammenstilte innkjøpssjefsindeksen (PMI) i Japan inn på 53,3 i november, opp fra 50,7 måneden før, viser tall fra Jibun Bank/Markit. Det foreløpige tallet var 52,5.

PMI for tjenestesektoren gikk fra 50,7 i oktober til 53,0 i november, mens den for industrien steg fra 53,5 til 54,2.

I Kina kom PMI for tjenestesektoren inn på 52,1 i november, ned fra 53,8 måneden før, ifølge tall fra Caixin/Markit. Sammenstilt PMI falt fra 51,5 til 51,2.

Oljen opp igjen

Oljeprisene stiger fredag morgen, og henter seg dermed godt inn fra sine laveste nivåer etter at OPEC+ besluttet å følge planen om å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag i januar.

Samtidig vil OPEC og samarbeidslandene følge pandemien nøye og vil ta umiddelbare grep om nødvendig. Neste planlagte OPEC+-møte er 4. januar.

«Dette er bullish og bunnen i oljeprisene ser ut til å være forbi oss, så fremt ikke flere amerikanske stater går inn i en lockdown,» skriver Oanda-analytikere.

Wood Mackenzie-analytiker Ann-Louise Hittle mener OPEC gjorde det riktige, gitt den svært usikre situasjonen. Det samme gjør analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

– Politisk er det uspiselig om OPEC hadde holdt igjen, sier han til Finansavisen, og peker på forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 70,96 dollar pr. fat, opp 1,9 prosent i dagens handel, mens WTI-oljen er opp 2 prosent til 67,80 dollar pr. fat.