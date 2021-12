Oslo Børs åpner opp

Etter 46 minutters handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.182,41 etter en oppgang på 0,35 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1,4 milliarder kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av at Wall Street revansjerte seg med ny oppgang torsdag, mens de fleste Asia-børsene også steg tidligere fredag.

Toneangivende Europa-børser har fått en god start på ukens siste dag, og både tyske DAX og franske CAC 40 stiger over 0,7 prosent. Britiske FTSE 100 er opp 0,6 prosent.

Norske Skog-salg

Norske Skog faller 5,6 prosent til 38,20 kroner på høyest volum etter at Oceanwood har solgt aksjer for over en halv milliard kroner. Salget ble gjort på kurs 38 kroner.

Clean Seas Seafood er den eneste aksjen som faller mer fredag morgen, nærmere bestemt 6,4 prosent til 3,65 kroner. Horisont Energi trekker ned 5,8 prosent til 41 kroner.

Kahoot utmerker seg mest positivt av tungvekterne, og stiger 4,3 prosent til 48,26 kroner etter at aksjen endte ned over 5 prosent torsdag, da teknisk direktør Jostein Håvaldsrud knapt 20 minutter før stengetid børsmeldte at han hadde økt sin eksponering i selskapet med 127.000 aksjer.

Ellers blant de mest omsatte stiger Aker Solutions over 4 prosent til 24,48 kroner, mens REC Silicon og Subsea 7 stiger 2-3 prosent. Golden Ocean, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro, Nel og MPC Container Ships klatrer 1-2 prosent.