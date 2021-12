Oslo Børs såvidt i pluss – Norske Skog faller videre

En annen grønn aksje, Otovo, fortsatt oppgangen med over 4 nye prosent til 23,50 kroner etter at selskapet torsdag lanserte sin inntreden i det tyske kjempemarkedet.

Elop-aksjen fulgte også opp gårsdagens oppgang med nye 3,7 prosent til 2,83 kroner i kjølvannet av kvartalsrapporten , mens Kongsberg Automotive-aksjen steg 5,4 prosent til 3,04 kroner på melding om utvidelse av Raufoss-anlegg. Selskapet øyner nå en firedobling av omsetningen innen 2030.

Gjensidige i store handler

Før børsåpning fredag ble det meldt at Gjensidige Forsikring og AMF selger Oslo Areal til Entra for 13,55 milliarder kroner. Gjensidige eier 50 prosent av Oslo Areal, som gir en gevinst på 2 milliarder. Ifølge TDN Finans ble det også opplyst om at provenyet fra transaksjonen vil bli reinvestert i selskapets investeringsportefølje. Gjensidiges solvensmargin vil etter at salget er fullført øke med 13 prosentpoeng, beregnet på grunnlag av solvensmarginen pr. 30 september 2021.

Arctic Securities skrev i en oppdatering at Gjensidige etter salget vil være veldig lite eksponert mot eiendom, og blir derfor ikke overrasket om noe av gevinsten investeres der for å opprettholde en viss diversifisering. Videre skrev Arctic ifølge TDN Finans at salget var forventet, og at prisen virket å være god.

Fredag formiddag kom også en nyhet om at Gjensidige hadde avtalt å kjøpe Falcks veihjelpsselskaper i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen fra Falck-gruppen for 1,4 milliarder svenske kroner. Transaksjonen er ventet gjennomført i første kvartal 2022 og Avtalen vil redusere solvensmarginen i Gjensidige med rundt 12 prosentpoeng, basert på tall pr 30. september.

Arctic har en hold-anbefaling på selskapet og kursmål på 218 kroner pr aksje.

Gjensidige-aksjen var opp marginale 0,05 prosent til 207,80 kroner. Entra-aksjen var uendret på 202,40 kroner.

Oljeprisen fikk hjelp

Oljeprisene steg fredag morgen, og hentet seg dermed godt inn fra sine laveste nivåer etter at OPEC+ besluttet å følge planen om å øke produksjonen med 400.000 fat pr. dag i januar.

Samtidig vil OPEC og samarbeidslandene følge pandemien nøye og vil ta umiddelbare grep om nødvendig. Neste planlagte OPEC+-møte er 4. januar.

«Dette er bullish og bunnen i oljeprisene ser ut til å være forbi oss, så fremt ikke flere amerikanske stater går inn i en lockdown,» skrev Oanda-analytikere.

Wood Mackenzie-analytiker Ann-Louise Hittle mente OPEC gjorde det riktige, gitt den svært usikre situasjonen. Det samme gjorde analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop.

– Politisk er det uspiselig om OPEC hadde holdt igjen, sa han til Finansavisen, og pekte på forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

Tungt i tank

DNB Markets skrev ifølge NTB i en rapport fredag at dette gir sårt tiltrengt hjelp til oljetankmarkedet, der VLCC-ratene er på sitt laveste nivå på 30 år. På kort sikt bør 400.000 fat pr dag støtte fraktratene. Dette viser imidlertid også at Opec+ er villig til å akseptere oljepriser under 70 dollar pr. fat uten å redusere produksjonen.

Frontline falt 2,5 prosent til 60,90 kroner, mens Hunter Group var ned 1,0 prosent til 3,0 kroner.