Sjokktall stopper ikke investorene

Wall Street stiger marginalt til tross for at arbeidsledighetstallene for november skuffet stort.

Kun 210.000 nye jobber ble skapt utenfor landbruket i USA i november. På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på 550.000, ifølge Trading Economics.

S&P 500 stiger 0,69 prosent

stiger 0,69 prosent Nasdaq er opp 0,55 prosent

er opp 0,55 prosent Dow Jones stiger 0,45 prosent

– Bekymringer for virusvarianten omikron overskygger økonomiske nyheter for tiden, med mye støy og svært lite meningsfull informasjon, sier Geir Lode, leder for globale aksjer i Federated Hermes i London ifølge Bloomberg.



– Inn i historiebøkene

Videre sier aksjestrategen at en raskere pengepolitisk innstramming kan og bør trolig føre til en klar markedsreaksjon.

Jerome Powell kom tirsdag med hint om innstramminger i støttekjøpene.

– Økonomien er i dette øyeblikk veldig sterk og inflasjonstrykket er høyt. Jeg tenker derfor det er på å tide å vurdere en redusering av verdipapirkjøpene, til og med noen måneder tidligere enn planlagt, sa Powell under Fed-møtet tirsdag.



Måten stigningen i inflasjon har blitt taklet på, imponerer ikke Allianz-sjeføkonom Mohamed El-Erian det grann.

– Federal Reserves reaksjon på skyhøy inflasjon vil gå inn historiebøkene som en av de verste inflasjonsavgjørelsene som er gjort, sier El-Erian.



Teknologiaksjer stiger, der Meta Platforms og Microsoft er opp henholdsvis 0,7 prosent og 0,6 prosent i førhandelen. Moderna er blant de store vinnerne i førhandel og stiger 5,8 prosent.

10-års renten har svinget voldsomt i dag og var nede i 1,408 prosent rett etter at jobbtallene kom. En knapp halvtime senere var den rett opp til 1.459. Torsdag sluttet den på 1,438 prosent.