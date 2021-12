En undersøkelse gjennomført av CNBC viser at amerikanske toppsjefer og andre «innsidere» siden nyttår har solgt aksjer i egne selskaper for 69 milliarder dollar. Beløpet, som tilsvarer 625 milliarder kroner, er høyere enn noen gang tidligere og opp med 30 prosent fra samme periode i fjor. Det ligger dessuten 79 prosent over snittet i de seneste ti årene.

Blant de som har redusert eksponeringen er adm. direktør Satya Nadella i Microsoft, Jeff Bezos i Amazon og Elon Musk i Tesla. De to sistnevnte milliardærene står alene for nesten 30 prosent av det samlede innsidersalget. Inkluderes også Walton-familien, Walmarts største aksjonærer, og Facebook-gründer Mark Zuckerberg, øker andelen til 37 prosent. Den uvanlig høye salgsaktiviteten skyldes blant annet at beskatningen av kapitalgevinster ligger an til å stige samt at prisingen i aksjemarkedet for tiden er nær en ny rekord.

Det kan også virke som om veksttakten dabber av i USAs økonomi. Fredagens statistikk for antallet nye arbeidsplasser utenfor jordbruket skuffet stort. Økonomene hadde ventet hele 573.000, mens fasiten bare var 210.000. Arbeidsledigheten falt imidlertid til 4,2 prosent, mot ventet 4,5 prosent.

Blant enkeltaksjene var DocuSign den store taperen. Utrolige 39 prosent av markedsverdien forduftet, etter at programvareselskapet varslet om overraskende svak omsetning i fjerde kvartal.

Den kinesiske Uber-konkurrenten Didi Global svekket seg med rundt 14 prosent, som følge av planer om å avnotere seg fra New York-børsen. Aksjen skal i stedet noteres i Hong Kong.

Moderna fikk en solid kursoppgang kort tid etter at New York-børsen åpnet, men falt deretter tilbake til utgangspunktet. Selskapet meldte at USAs legemiddeltilsyn skal gjennomføre en ekstra rask godkjennelsesprosess for dets oppdaterte coronavaksine.