Oslo Børs snudde ned – børstapere ble børsvinnere

Norske Skog-aksjen falt 6,2 prosent til 37,95 kroner, etter at storeier Oceanwood meldte at det hadde solgt aksjer for over en halv milliard kroner. Salget ble gjort på kurs 38 kroner.

R8 Property-aksjen falt 6,2 prosent til 30 kroner. Aker Horizons-aksjen svingte litt fredag, men endte ned 5,4 prosent til 32,85 kroner, til tross for at Carnegie fredag hevet kursmålet fra 30 til 37 kroner.

Opp og ned

Flyr-aksjen snudde ned i løpet av formiddagen og falt 3,9 prosent til 1,92 kroner, etter å ha presentert trafikktall. Norwegian-aksjen og SAS-aksjen falt henholdsvis 1,3 prosent til 9,41 kroner og 0,6 prosent til 1,22 kroner.

Ultimovacs-aksjen spratt opp over 7 prosent fra start, etter at toppsjefen kjøpte aksjer i forkant av gode nyheter fra USA. Aksjen roet seg og endte opp 0,4 prosent til 108,40 kroner,

Gjensidige-aksjen falt 0,24 prosent til 207,20 kroner, mens Entra-aksjen var uendret på 202,40 kroner, etter å ha fortalt markedet om oppkjøpet av Oslo Areal. Gjensidige og AMF Pensionsforsäkring deler på rundt 13,6 milliarder kroner.

Elop-aksjen fulgte opp torsdagens oppgang med nye 7,2 prosent til 2,92 kroner, i kjølvannet av kvartalsrapporten.

Kongsberg Automotive-aksjen steg 5,1 prosent til 3,03 kroner på melding om utvidelse av Raufoss-anlegg. Selskapet øyner nå en firedobling av omsetningen innen 2030.

Kahoot-aksjen steg 2,3 prosent til 47,28 kroner, etter å ha falt 5,0 prosent torsdag, da teknisk direktør Jostein Håvaldsrud, knapt 20 minutter før stengetid, børsmeldte at han hadde økt sin eksponering i selskapet med 127.000 aksjer.

Otovo-aksjen fortsatte opp 7,1 prosent til 24,05 kroner, etter at selskapet torsdag lanserte sin inntreden i det tyske kjempemarkedet.