Helseaksje fyker opp etter å ha vunnet anbudsrunde

Etter nærmere to timers handel står Oslo Børs i 1.172,7, ned 0,2 prosent. Så langt i dag er aksjer og egenkapitalbevis omsatt for 868 millioner kroner.

Bevegelser

Litt over én million passasjerer fløy med Norwegian i november, litt ned fra trafikken i oktober, men langt høyere enn trafikken i samme periode i fjor. Yielden, som viser inntekt pr. passasjerkilometer, var 0,55 kroner i november, en reduksjon på 34 prosent på årsbasis. Flyaksjen er ned 2,6 prosent til 9,16 kroner.

SoftOx Solutions har vunnet anbudet i to kategorier for kjemisk-tekniske produkter i Sverige for Den Svenske Innkjøpsordningen. Aksjen stiger 9,6 prosent til 66,9 kroner.

Equinor har inngått en avtale om kjøp av 45 prosent av Noriker Power, med opsjon om kjøp av hele selskapet ved senere anledning. Energiaksjen stiger 1,1 prosent til 233,55 kroner.

Nils Haugestad er utnevnt til midlertidig adm. direktør i Carbon Transition fra 6. desember 2021. Haugestad vil også forbli i sin stilling som finansdirektør. Aksjen er opp 2,3 prosent til 1,33 kroner.

Ice Group-aksjen smalt opp 8,4 prosent fredag, til 4,25 kroner, og toppet vinnerlisten på lavt volum. Aksjen stiger videre og er opp 19,0 prosent til 5,06 kroner. Så langt i år er aksjen ned 68,9 prosent.

Oppdrettsaksjen Atlantic Sapphire synker 4,6 prosent til 40,40 kroner. Selskapet legger frem en driftsoppdatering senere i dag.

Havila Kystruten-aksjen stiger 1,3 prosent til 20,76 kroner. Selskapet skal legge frem kvartalstall senere i dag.

Olje

Oljeprisen stiger mandag morgen og brent-oljen er opp 1,5 prosent til 71,35 dollar fatet. WTI-oljen er opp 1,5 prosent, til 67,77 dollar fatet, ifølge oilprice.com.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,20 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Den siste måneden er brent-oljen ned 15,1 prosent, mens den er opp 42,5 prosent det siste året.

Søndag bestemte Saudi-Arabia seg for å øke prisen på oljeleveranser til sine to største eksportmarkeder.

Det statlige oljeselskapet Saudi Aramco har derfor økt prisen på alle råoljetyper med levering til USA og Asia i januar.



Det kommer i kjølvannet av at OPEC+ på tampen av forrige uke bestemte seg for å opprettholde økning i tilbudssiden på 400.000 fat pr. dag. Prisene ble også styrket på redusert sannsynlighet for en økning i iransk oljeeksport etter at samtaler mer iranerne og amerikanerne om å redde atomavtalen brøt sammen i forrige uke.

Samtalene forventes å bli gjenopptatt i midten av denne uken.