Rød ukestart for vaksineaksjene

Fredag endte i rødt på Wall Street. Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,2 prosent og står i 15.051,87 poeng mens Dow Jones står i 34.917,86 poeng etter en oppgang på 1,0 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.558,29 poeng.

Vaksineaksjene Moderna, BioNTech og Pfizer faller henholdsvis 9,4 prosent, 7,3 prosent og 1,4 prosent.

– Det er mange usikkerhetsmomenter i markedet, og det handler om omikron, Jerome Powell og kinesiske Evergrande, sa analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities til Finansavisen mandag formiddag.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 29,66.

«I den grad det var omikronbekymring som var skyld i de negative markedsreaksjonene på fredag er det grunn til å tro at de negative markedsbevegelsene ikke vil fortsette inn i denne uken. Anthony Fauci, medisinsk rådgiver for president Joe Biden, kom nemlig med noen betryggende kommentarer i går», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA viste en klart svakere sysselsetting enn ventet, men sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets mener det skal mer til for å vippe Federal Reserve vekk fra sine mer haukete vurderinger.