Rally i massakrert aksje – trosset rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte i 1.170,18, ned 0,39 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4,9 milliarder kroner.

– En korreksjon på børsen er veldig sannsynlig, sier analysesjef i Norne Securities Petter Slyngstadli.



Han anbefaler likevel å kjøpe fallet – buy the dip.

Olje

Brent-oljen steg 2 prosent til 71,80 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag. WTI-oljen var opp 2,6 prosent, til 68,06 dollar fatet. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 72,20 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Den siste måneden er brent-oljen ned 12,8 prosent, men den har fremdeles steget 38,8 prosent hittil i år.

– Hvis omikron viser seg å være mindre aggressiv, selv om den er mer smittsom, kan vi si med 100 prosent sikkerhet at forrige ukes bunnpunkter var kvartalets beste kupp, sier Jeffrey Halley, analytiker i OANDA.

OPEC+ bestemte seg for å opprettholde økning i tilbudssiden på 400.000 fat pr. dag på tampen av forrige uke. Prisene ble også styrket på redusert sannsynlighet for en økning i iransk oljeeksport etter at samtaler mer iranerne og amerikanerne om å redde atomavtalen brøt sammen i forrige uke.

Samtalene forventes å bli gjenopptatt i midten av denne uken.

I grønt

Teknologiselskapet Goodtech har i dag signert avtale til en verdi av over 20 millioner kroner for elektrifisering av fergesamband i Nordland. I tillegg flagget storeier over 5 prosent i selskapet.

Aksjen endte dagen opp 4,4 prosent.

Etter flere nye forsinkelser nærmer rederiet Havila Kystruten seg nå første seilas på kystruten mellom Bergen og Kirkenes. «Havila Capella» skal etter planen legge fra kai på søndag og selskapet tapte 71 millioner i tredje kvartal. Aksjen endte opp 0,5 prosent.

Ice Group-aksjen smalt opp og endte som mandagens vinner. Aksjen steg hele 22,4 prosent. Så langt i år er aksjen imidlertid ned 66,2 prosent. Ørkenjordbruksselskapet Desert Control steg også 12,5 prosent. Scana gikk opp 12,1 prosent.

Litt over én million passasjerer fløy med Norwegian i november, litt ned fra trafikken i oktober, men langt høyere enn trafikken i samme periode i fjor.