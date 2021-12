Omicron-rapporter bidrar til en bred oppgang blant de store indeksene på Wall Street:

S&P 500 endte opp 1,18 prosent, til 4.591,03 poeng.

Teknologitunge Nasdaq steg med 0,93 prosent, til 15.222,49 poeng.

Industrindeksen Dow Jones endte opp 1,87 prosent, til 35.213,27 poeng.

Wall Street ser dermed ut til å ha snudd forrige ukes trend, som var preget av virusfrykt og varslinger om en reduksjon av kvantitative lettelser.

– Ingen stor alvorlighetsgrad

Mandag steg flere flyselskaper på New York-børsen kraftig, der blant annet United Airlines steg 10 prosent og Delta steg 8 prosent. Disse bevegelsene kommer etter at Anthony Fauci, medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, ga positive signaler.

– Det er klart at omicron har en overføringsfordel i Sør-Afrika, men det er altfor tidlig til å si noe definitivt. Likevel ser det ut som det ikke er noen stor alvorlighetsgrad ved varianten, sier Fauci.

Cruise og hotell-aksjer fikk seg også en opptur etter kommentaren, der blant andre Wynn Resorts steg 8 prosent og Marriott endte opp 4 prosent.

– For tidlig til å bli revet med

Senioranalytiker i OANADA, Craig Elam, ber investorer være forsiktig frem til mer data kan gi optimisme.

– Rapporter om at omicron-symptonene er mindre alvorlige «booster» riskappetitten til investorer, men det er for tidlig til å bli revet med, sier Elam til CNBC og legger til:

– Markedet har vært veldig drevet av overskrifter og dette er bare det siste rallyet på bakgrunn av noen positive rapporter.

