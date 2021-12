Solid børsoppgang i Tokyo

I Japan stiger Nikkei 2,29 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 2,09 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,07 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 2,07 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er opp 0,54 prosent.

I India stiger Sensex 1,41 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,95 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,37 prosent.

Optimistisk

Som på Wall Street mandag kveld, er det de positive signalene fra medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, Anthony Fauci, som løfter stemningen.

Han uttalte mandag at innledende data for omikron-varianten er «oppmuntrende», men at det trengs mer informasjon før man kan forstå den fullt ut.

– Det er klart at omikron har en overføringsfordel i Sør-Afrika, men det er altfor tidlig til å si noe definitivt. Likevel ser det ut som det ikke er noen stor alvorlighetsgrad ved varianten, sa Fauci.