I kjølvann av børsoppturen i USA mandag kveld og Asia i morgentimene, åpner Oslo Børs opp tirsdag morgen.

Etter 50 minutters handel står hovedindeksen i 1.192,60, opp 1,92 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 922 millioner kroner.

Positive signalene fra medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, Anthony Fauci, er med på å løfte stemningen globalt. Han uttalte mandag at innledende data for omicron-varianten er «oppmuntrende», men at det trengs mer informasjon før man kan forstå den fullt ut.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,84 prosent til 74,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,15 prosent til 70,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 71,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Equinor er opp 2,38 prosent til 236,90 kroner, mens Aker BP klatrer 3,04 prosent til 312,00 kroner.

Opptur

Omtrent alle tungvekterne stiger markant tirsdag morgen. Norsk Hydro styrkes 3,06 prosent til 62,00 kroner, mens REC Silicon er opp 2,90 prosent til 19,85 kroner og Yara klatrer 2,27 prosent til 450,40 kroner.

Den av de mest omsatte som stiger mest er MPC Container Ships, som nå er opp 4,48 prosent til 21,00 kroner. Aksjen er det siste året opp voldsomme 324 prosent.

Kahoot falt mandag 7,2 prosent, etter det ble kjent at Eilert Hanoa har gjort to delvis gjeldsfinansierte aksjekjøp i år som har gitt tap på 74 millioner kroner. Bankene har pant i nesten halvparten av Kahoot-aksjene hans.

Tirsdag snur Kahoot-aksjen opp 3,69 prosent til 45,50 kroner.

Ice Group smalt opp og endte som mandagens vinner med en oppgang på 22 prosent. Aksjen fortsetter nå oppturen, og stiger kraftige 16,92 prosent til 6,08 kroner.

Ellers meldes det tirsdag at tidligere sjef i oljefondet, Yngve Slyngstad, nå er ansatt som leder av Aker Asset Management. Aker stiger 2,95 prosent til 837,00 kroner, mens Aker Horizons klatrer 2,52 prosent til 32,80 kroner.

I rødt

Dagens foreløpig største taper er Prosafe, som svekkes 10,50 prosent til 0,94 kroner. Selskapet la mandag frem en oppdatering på selskapets finansielle restrukturering.