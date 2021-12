Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 2,3 prosent ved lunsjtid tirsdag til 1.196,6 poeng.

Link Mobility har inngått en mobilkommunikasjonsavtale med amerikanske energiselskapet Eversource for kritiske varsler, går det frem av en melding fra selskapet tirsdag. Aksjen ligger opp 7,2 prosent ved lunsjtider.

Vow stiger 5,1 prosent etter at selskapet meldte at datterselskapet Scanship er tildelt en kontrakt for levering og installasjon av selskapets vannrensesystem på et cruiseskip.

Kahoot falt mandag 7,2 prosent. Tidligere på dagen ble det kjent at Eilert Hanoa har gjort to delvis gjeldsfinansierte aksjekjøp i år som har gitt tap på 74 millioner kroner. Bankene har pant i nesten halvparten av Kahoot-aksjene hans. Tirsdag henter imidlertid aksjen seg inn 5,1 prosent.

Ice Group fortsetter oppgangen fra mandag, og stiger 11,9 prosent, og er med det dagens foreløpige børsvinner.

Røkke-selskapene Aker og Aker Horizons stiger begge 2,9 prosent ved lunsjtider tirsdag etter at Aker hentet inn tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad for det som kommer til å bli en fondsgigant i norsk målestokk.

Prosafe faller 5,5 prosent etter at selskapet la frem en oppdatering på selskapets finansielle restrukturering.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) stiger 1,7 prosent til 74,92 dollar.

WTI-oljen stiger 2,1 prosent til 71,48 dollar.

Equinor stiger 3,4 prosent, mens Aker BP stiger 2,7 prosent.

Positive signalene fra medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, Anthony Fauci, er med på å løfte stemningen globalt. Han uttalte mandag at innledende data for omicron-varianten er «oppmuntrende», men at det trengs mer informasjon før man kan forstå den fullt ut.