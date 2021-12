Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,9 prosent og står i 15.510,89 poeng mens Dow Jones står i 35.572,29 poeng etter en oppgang på 1,08 prosent. S&P 500 stiger 1,3 prosent til 4.650,33 poeng.

Tesla og Nikola stiger henholdsvis 3,3 prosent og 3,0 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 11,6 prosent til 24,02.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 67,1 milliarder dollar i oktober, ned fra et revidert underskudd på 81,4 milliarder dollar i september. Ifølge TDN Direkt var det ventet et underskudd på 66,8 milliarder dollar.

– Det har kommet rapporter om at omikron-viruset er mildere enn først antatt, noe som også bidro til at Asia gikk bra i natt. Dataene indikerer at muligheten for nedstenging ser ut til å være mindre enn tidligere antatt. Oljeprisen stiger også, noe som smitter over på de europeiske børsene, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet, til Finansavisen.

Søndag uttalte medisinsk rådgiver ved Det hvite hus, Dr. Anthony Fauci, at de første dataene om varianten er «oppmuntrende», selv om han understreket at mer informasjon var nødvendig for å få en bedre forståelse av situasjonen.

– Markedene er ikke like bekymret for den potensielle økonomiske skaden som omikron kan forårsake ettersom rapporter tyder på at den nye Covid-varianten er mindre alvorlig, sier Fiona Cincotta, senior analytiker ved City Index, ifølge Markets Insider.