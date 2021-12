Hovedindeksen på Oslo Børs steg fra start, og endte dagen opp 2,5 prosent til 1.199,44 poeng.

Forvalter Jan Petter Sissener mener at oppgangen skyldes en shortskvis som kommer som følge av at omicron-varianten av coronaviruset ikke ser så farlig ut som først antatt.

Dagens bevegelser

En times tid før børsen stengte steg Arribatech kraftig etter at det kom en oppdatering på kontraktene selskapet har inngått i fjerde kvartal. Aksjen ente opp 16,0 prosent.

Huddly steg 5,1 prosent i løpet av dagen. På ettermiddagen meldte selskapet at det har inngått et forlik med tidligere ansatte og vil betale 75 millioner kroner pluss trygdeavgift.

Link Mobility endte dagen opp 7,7 prosent etter at selskapet meldte om en mobilkommunikasjonsavtale med amerikanske energiselskapet Eversource for kritiske varsler. Det kom frem i en melding fra selskapet tirsdag.

Vow steg 4,8 prosent etter at selskapet meldte at datterselskapet Scanship er tildelt en kontrakt for levering og installasjon av selskapets vannrensesystem på et cruiseskip.

Kahoot endte dagen opp 5,9 prosent. Aksjen falt betydelig mandag, etter at det ble kjent at Eilert Hanoa har gjort to delvis gjeldsfinansierte aksjekjøp i år som har gitt tap på 74 millioner kroner. Bankene har pant i nesten halvparten av Kahoot-aksjene hans.

Ice Group fortsatte oppgangen fra mandag, og endte dagen opp 16,9 prosent.

Røkke-selskapene Aker og Aker Horizons steg henholdsvis 4,0 prosent og 3,0 prosent ved lunsjtider tirsdag etter at Aker hentet inn tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad for det som kommer til å bli en fondsgigant i norsk målestokk.

Prosafe falt 4,6 prosent etter at selskapet la frem en oppdatering på selskapets finansielle restrukturering.

Oljeprisen

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) lå ved stengetid for Oslo Børs opp 1,3 prosent til 74,70 dollar.

Den amerikanske lettoljen WTI lå opp 2,1 prosent til 71,48 dollar.

De sterke oljeprisene førte til at Equinor steg 3,5 prosent, mens Aker BP steg 4,0 prosent.

Positive signalene fra medisinsk sjefsrådigvier for den amerikanske presidenten, Anthony Fauci, er med på å løfte stemningen globalt. Han uttalte mandag at innledende data for omicron-varianten er «oppmuntrende», men at det trengs mer informasjon før man kan forstå den fullt ut.