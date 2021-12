Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Rundt kl. 11 står hovedindeksen i 1.204,24, opp 0,40 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,61 prosent til 75,76 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,82 prosent til 72,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor er opp 0,69 prosent til 241,25 kroner, mens Aker BP er derimot opp 1,08 prosent til 318,40 kroner.

Opptur

Quantafuel har onsdag morgen kommet med en oppdatering fra Skive-anlegget. Det sender aksjen opp 9,68 prosent til 31,96 kroner. Den siste måneden er den styrket over 25 prosent.

BW LPG selger fire skip og kjøper tilbake egne aksjer. Aksjen stiger nå 7,53 prosent til 46,58 kroner.

SalMar og Lerøy Seafood melder at de har fått myndighetsgodkjennelse for kjøpet av skotsk Grieg Seafood-virksomhet. SalMar-aksjen er nå opp 0,69 prosent til 584,60 kroner, mens Lerøy klatrer 0,24 prosent til 66,04 kroner.

Dagens foreløpig største vinnere er Black Sea Property og Mercell, som er opp henholdsvis 11,76 prosent til 1,90 kroner og 7,50 prosent til 6,45 kroner.

I rødt

Lytix Biopharma melder onsdag at deres første pasient til legemiddelkandidaten LTX-315 har startet behandlingen. Aksjen faller 2,04 prosent til 14,20 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er det få som faller. Unntakene er REC Silicon, som faller 3,10 prosent til 19,38 kroner, mens Golden Ocean svekkes 0,19 prosent til 80,30 kroner og DNB er ned 0,88 prosent til 203,10 kroner.

Ice Group faller 3,62 prosent til 5,76 kroner, og har på det laveste onsdag vært omsatt for 5,34 kroner, ned over 10 prosent. Aksjen har de siste dagene steget kraftig, og er til tross for dagens fall opp over 40 prosent den siste uken.

Aksjen som foreløpig er mest ned er Borr Drilling, som svekkes 7,73 prosent til 7,82 kroner.