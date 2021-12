Blandet start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,2 prosent og står i 15.654,75 poeng mens Dow Jones står i 35.817,39 poeng etter en oppgang på 0,3 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.691,09 poeng.

– Jeg tror omicron-reaksjonen i aksjemarkedet er overdrevet. Vi er litt mer optimistiske nå da mange av de negative nyhetene ligger bak oss. Samtidig tror jeg ikke mange vil ta ekstra risiko i desember, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,50 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,1 prosent til 21,91.

BioNTech og Pfizer stiger henholdsvis 2,0 prosent og 1,1 prosent, mens Moderna faller 2,0 prosent.

«Selv om det fortsatt er tidlig i evalueringen av den nye virusvarianten, har investorene fortsatt å finne støtte i de foreløpige meldingene om milde symptomer; slik vi også har hørt av smittevernstoppen Fauci i det siste», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

DNB Markets minner om at børsen mer eller mindre er tilbake der den var før nyhetene om omicron først traff. Man har gått fra å frykte en ny virusvariant som sender verden helt tilbake til start, til å håpe at den nye varianten ikke vil skape en stor endring i forhold til smitte- og sykdomsbildet slik det allerede var.