Quantafuel til værs på Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.197,92 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,6 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,52 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor gikk ned 0,1 prosent til 239,45 kroner mens Aker BP gikk opp 1,1 prosent til 318,40 kroner.

– Onsdag er det litt gevinstsikring etter tirsdagens oppgang. Flere av aksjene som gikk bra faller litt tilbake. Et eksempel på det er Nel, sier Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, til Finansavisen. Tirsdag gikk Nel-aksjen opp nesten syv prosent mens den falt 2,6 prosent onsdag.

Quantafuel meldte i tredjekvartalsrapporten om oppgradering av Skive-anlegget, og kan melde at det går som ventet. Nå starter selskapet varm igangkjøring, etterfulgt av fôring av plast i midten av desember og målrettet Proof-of-Concept (PoC) rundt slutten av året. Aksjen gikk opp 9,1 prosent til 31,78 kroner.

BW LPG India, et datterselskap av BW LPG, har kjøpt fire Very Large Gas Carriers (VLGC) fra morselskapet. Videre har styret i BW LPG besluttet å starte et tilbakekjøpsprogram av opptil 10 millioner aksjer for maksimalt 50 millioner dollar. Tilbakekjøpsprogrammet starter nå og er ventet å pågå til andre kvartal 2022. Aksjen la på seg 8,5 prosent og sluttet på 47,02 kroner.

Scottish Sea Farms kjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK er godkjent av alle relevante konkurransemyndigheter, opplyses det i en melding. Scottish Sea Farms er 50/50-delt mellom Lerøy Seafood Group og SalMar . Kjøpet av Grieg Seafood Hjaltland UK ble kunngjort i sommer. Lerøy Seafood falt 1,0 prosent til 65,22 kroner mens SalMar gikk opp 0,6 prosent til 584,20 kroner.

Pareto Securities nedjusterer kursmålet på Mercell Holding fra 14 til 11,50 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling. Aksjen gikk opp 15,8 prosent og sluttet på 6,95 kroner.

Arepo AS har solgt litt over 1,49 millioner aksjer i Otello Corporation, Etter denne transaksjonen har Arepo AS nesten 5,2 millioner Otello-aksjer, tilsvarende en eierandel på 4,63 prosent. Aksjen gikk opp 0,6 prosent til 26 kroner.