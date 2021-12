Ukens opptur flatet ut på Wall Street

Onsdag var det bare grønne tall i sikte på de ledende hovedindeksene på Wall Street. Dermed fortsetter ukens oppgangstrend, men med en lavere fart enn tidligere.

Best gikk det med teknologiindeksen Nasdaq , som steg med 0,64 prosent, til 15.786.

Markedspulsen S&P 500 klatret med 0,31 prosent, til 4.701.

Industriindeksen Dow Jones kunne vise til den laveste oppgangen av de tre, med en oppjustering på 0,10 prosent, til 35.754.

Vix-indeksen – også kalt «fryktindeksen» – fordi den måler de forventede svingningene på S&P 500 i løpet av de neste 30 dagene, falt med 8,73 prosent til 19,98. Dermed har «frykten» for hvordan markedene kommer til å utvikle seg videre roet seg. En Vix-skåre på under 20 viser til et normalnivå, hvor det er lite frykt som preger markedene.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen – tiåringen – gikk opp med 4,6 basispunkter, til 1,526 prosent.

Dollarprisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg med 0,81 prosent, til 76 dollar fatet. WTI-oljen steg med 0,79 prosent, til 72,69 dollar fatet.