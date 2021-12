Børsfall i Tokyo, opptur i Hongkong

I Japan faller Nikkei 0,31 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,47 prosent.

Shanghai Composite klatrer derimot 1,24 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,05 prosent, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,56 prosent.

I India er Sensex ned 0,18 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,28 prosent, mens Straits Times i Singapore stiger 0,21 prosent.

Omicron

Det er fortsatt svært mye fokus på coronapandemien og den nye varianten omicron, som i stor grad har påvirket markedene de siste ukene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte ifølge CNBC onsdag at varianten kan endre forløpet til pandemien, og forskere over hele verden jobber nå med å finne ut hvor smittsom og dødelig den er.

WHOs tekniske ledelse mener fortsatt at det er «for tidlig å konkludere», selv om foreløpige bevis fra Sør-Afrika kan tyde på at omicron er mildere enn delta-varianten.