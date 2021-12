Rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,3 prosent og står i 15.743,57 poeng mens Dow Jones står i 35.589,28 poeng etter en nedgang på 0,5 prosent. S&P 500 faller 0,3 prosent til 4.686,37 poeng.

GameStop faller 4,5 prosent etter å ha presentert sine kvartalstall. Vaksineaksjene Pfizer og BioNTech stiger henholdsvis 0,2 prosent og 1,2 prosent mens Moderna faller 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,1 prosent til 20,71.

184.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 4. desember, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Det er det laveste nivået siden 6. september 1969, da antallet var 182.000. På forhånd var det ventet et tall på 215.000, ifølge Trading Economics.

«De amerikanske børsene har i løpet av tre dager hente inn alt det tapte fra de to foregående ukene, et tegn på at mange investorer ikke forventer at omicron-viruset vil hindre den økonomiske aktiviteten i stor grad», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Analytiker Craig Erlam i Oanda mener investorene nok en gang har blitt litt forsiktige etter at aksjemarkedene hentet seg kraftig inn i begynnelsen av uken på rapporter om at omicron-symptomene er mindre alvorlige enn fryktet.

Den kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande, som sliter tungt med gjeld, har misligholdt et dollarlån for første gang. Eiendomsgigantens langsiktige rating for utenlandsk valutalån ble nedgradert til begrenset hos Fitch Ratings, som viser til dollarlån hvor innbetalinger er uteblitt og fristen gikk ut 6. desember, melder Bloomberg.