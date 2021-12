Blandet Wall Street i påvente av inflasjonssjokk

Etter tre sterke dager er de amerikanske markedene blandede torsdag, i påvente av en november-inflasjon som er ventet å være den høyeste på 40 år. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt hele 1,71 prosent.

S&P 500 svekket seg 0,72 prosent til 4.667.53 poeng

svekket seg 0,72 prosent til 4.667.53 poeng Nasdaq falt 1,71 prosent til 15.517.37 poeng

falt 1,71 prosent til 15.517.37 poeng Dow Jones utviklet seg helt flatt, til 35.754.88 poeng

Ved børsslutt i USA står den amerikanske tiåringen i 1,49 prosent, ned 2 basispunkter mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,19 prosent til 21,56.

Blant teknologiaksjene som falt tungt er elbilfavoritten Tesla som endte dagen ned 6,1 prosent.

De såkalte meme-aksjene GameStop og AMC Entertainment hadde også en tung dag, og endte ned henholdsvis 10,37 og 8,93 prosent. Førstnevnte la frem kvartalstall onsda, butikkjeden som hovedsakelig selger videospill, fikk et skuffende stort underskudd i tredje kvartal. I tillegg etterforskes GameStop nå av USAs finanstilsyn, som følge av mistenkelig handel med aksjen.

Torsdag kom den gledelige overraskelsen om at færre amerikanere enn ventet søkte ledighetstrygd for første gang. I ukesperioden frem til og med 4. desember søkte 184.000 amerikanere lediighetstrygd for første gang, ifølge USAs arbeidsdepartement. Det er det laveste nivået siden 6. september 1969, da antallet var 182.000. På forhånd var det ventet et tall på 215.000, ifølge Trading Economics.

Venter skyhøy inflasjon

Fredag legges inflasjonstallene for november frem, de er ventet å bli svært høye . Mens oktober-inflasjonen på 6,2 prosent var den høyeste siden 1990, må vi helt tilbake til 1982 om november-konsensus på 6,7 prosent slår til. Kjerneinflasjonen ventes å klatre fra 4,6 til 4,9 prosent.

Inflasjonstallene som kommer fredag er de siste som publiseres før rentemøtet 15. desember

Frem til forrige uke har den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell gitt uttrykk for at den høye inflasjonen var forbigående, nå sender imidlertrid Fed-sjefen signaler om at renten skal opp tidligere og den økonomiske støtten trappes ned raskere.