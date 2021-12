Bredt børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,71 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,56 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller tilbake 0,19 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,65 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,65 prosent.

I India går Sensex tilbake 0,27 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,42 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,22 prosent.

Amerikanske inflasjonstall

Også i Asia venter nå investorene på de amerikanske inflasjonstallene for november, som vil bli lagt frem senere i dag. De er ventet å være svært høye.

Mens oktober-inflasjonen på 6,2 prosent var den høyeste siden 1990, må vi helt tilbake til 1982 om november-konsensus på 6,7 prosent slår til. Kjerneinflasjonen ventes å klatre fra 4,6 til 4,9 prosent.

Frem til forrige uke har den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell gitt uttrykk for at den høye inflasjonen var forbigående, nå sender imidlertrid Fed-sjefen signaler om at renten skal opp tidligere og den økonomiske støtten trappes ned raskere.