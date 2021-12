Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 15.636,96 poeng mens Dow Jones står i 35.901,21 poeng etter en oppgang på 0,4 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til 4.698,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,4 prosent til 19,55.

David Meredith har informert styret om at han går av som toppsjef i Nasdaq-noterte Everbridge, noe som bidrar til å sende aksjen ned 41 prosent. Ifølge Marketwatch har J.P. Morgan nedgradert aksjen fra overvekt til nøytral mens Stifel Nicolaus nedgraderer aksjen fra kjøp til hold.

Oracle stiger hele 18,2 prosent etter å ha presentert kvartalstall som var bedre enn forventet mens vaksineaksjene Moderna, BioNtech og Pfizer faller henholdsvis 13,1 prosent, 6,8 prosent og 0,8 prosent.

Tall fra amerikanske myndigheter viser fredag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,5 prosent fra oktober til november. Fra november i fjor steg prisene 4,9 prosent. Totalinflasjonen var 0,8 prosent på månedsbasis og 6,8 prosent på årsbasis.Konsensus pekte mot 4,9 prosent i kjerneinflasjon og 6,8 prosent i totalinflasjon. Kjerneinflasjonen er på sitt høyeste siden juni 1991.

Etter en solid start på børsuken, pekte pilen ned onsdag og torsdag.

«Paradoksalt nok har markedene falt igjen etter nyheten på onsdag om at Pfizers vaksine vil være effektiv mot omikron, gitt at man får tre doser. Det høres med andre ord ut som en typisk «buy the rumour, sell the fact»-bevegelse», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Torsdag ble det også kjent at den kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande, som sliter tungt med gjeld, har misligholdt et dollarlån for første gang.