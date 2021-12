Blant tungvekterne steg Yara 2,0 prosent til 460 kroner, DNB endte opp 0,4 prosent til 199,85 kroner, og Norsk Hydro klatret 0,5 prosent til 63,20 kroner.

Sistnevnte meldte i morges at de har besluttet å investere 750 millioner kroner i Hydro Sunndal.

Schibsted-aksjen falt 2,1 prosent til 354,50. Morgan Stanley meldte fredag morgen at de hadde gjenopptatt dekning av aksjen med en likevekstsanbefaling og et kursmål på 489 kroner.

JP Morgan har kuttet sine anbefalinger på Aker Solutions og Subsea 7 til henholdsvis selg og nøytral. Det sendte Aker Solutions-aksjen ned 0,3 prosent til 23,17 kroner. Subsea 7-aksjen falt 1,8 prosent til 63,36 kroner.

Nel falt 3,2 prosent til 16,50 kroner.

Steg på avtaler

Horisont Energi-aksjen steg 9,0 prosent til 47,20 kroner etter å ha annonsert det har inngått en avtale med det finske energiselskapet Helen om samarbeid innen hydrogenøkonomi og karbonfangst.

Fearnley Securities mener ifølge TDN Direkt at det er positivt at Horisont Energi tar enda et skritt i retning realisering av ren ammoniakkproduksjon. At de har de samme partnerne på begge prosjektene, er ifølge Fearnley nok en anerkjennelse av Horisont Energi og deres CCS-teknologi.

En halvtime senere fremkom det også at Horisont Energi og det finske energiselskapet Helen har inngått en intensjonsavtale for å samarbeide innen områdene hydrogenøkonomi og karbonfangst. Fearnley skriver at tillegget av Helen til listen over samarbeidspartnere er enda et støttende datapunkt i favør av selskapets prosjekter.

Pexip hentet fikk anbefaling

I en oppdatering skrev ABG Sundal Collier ifølge TDN Direkt at Pexips kapitalmarkedsdag torsdag først og fremst var utdannende, med fokus på selskapets tre kjernesegmenter videoinfrastruktur, kritiske videomøter og videoaktivering og hvordan deres teknologi skiller Pexip fra konkurrentene.

Pexip-aksjen steg 2,0 prosent til 38,29 kroner.

Pexip kommuniserte også at de forventer økt lønnsomhet i 2022. Dette tolker ABG som at ebitda vil bedres i løpet av 2022 sammenlignet med tredje kvartal, snarere enn at ebitda-marginen vil være høyere i 2022 enn i 2021 gjennom året som helhet. Dette er ifølge meglerhuset et nøkkelpunkt for aksjen, som tror at aksjekursen vil begynne å stige igjen så fort marginene gjør det, meldte nyhetsbyrået.

ABG skrev videre at den mest interessante nye informasjonen var fordeling basert på virksomhetsområder, som viste at de tre kjernesegmentene nå står for 86 prosent av årlig gjentagende inntekt. Dette er en vekst på om lag 70 prosent på årsbasis, mens tallet falt med 37 prosent for resterende virksomheter – som i stor grad består av tradisjonelle videokonferanser. ABG bemerker at ikke-kjernesegmentene nå står for en mindre del av selskapets årlig gjentagende inntekt, og at negative effektene fra disse dermed vil være mindre fremover.

Ellers kommenterte forvalter Thomas Nielsen i First Fondene på Twitter at han kun får ett treff når han søker på "cash flow" i presentasjonsmaterialet, mens han får 18 når han søker på «ARR».

ABG gjentok ifølge TDN Direkt kjøpsanbefalingen på Pexip og kursmålet på 80 kroner.